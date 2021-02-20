اخبار السعوديه

تدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح كورونا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

تدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح كورونا

يعمل 5 أيام في الأسبوع من الرابعة عصرًا إلى الـ12 ليلًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

دشنت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، اليوم، ثاني مركز لتقديم لقاح فيروس كورونا في مدينة الملك عبدالله الطبية، وتقديم اللقاح لمن سجلوا عبر تطبيق صحتي.‎

مركز لقاحات كورونا: 

ويشتمل مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على ٢٤ عيادة، فيما يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الرابعة عصرًا إلى الثانية عشرة ليلًا.

وشهد المركز انسيابية كبيرة في استقبال متلقي اللقاح، وذلك عبر عدة محطات، والتي شهدت تنظيمًا عاليًا من قبل شباب وفتيات سعوديات، الذين كانوا في استقبالهم منذ وصولهم إلى مركز اللقاحات وحتى مغادرتهم.

تدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح كورونا - متابعات الخليج 365

أقسام في المركز: 

ويمر مستفيدو اللقاح بعدة أقسام من خلال الفحص البصري، ومن ثم التسجيل، وصولًا إلى التطعيم، وبعد ذلك الانتظار 15 دقيقة، ومن ثم مغادرة المركز.

وينتظر أن تتوسع صحة العاصمة المقدسة في هذا الصدد، إذ تعتزم الأسبوع المقبل تدشين 4 مراكز للقاحات كورونا بمكة المكرمة.

تدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح كورونا - متابعات الخليج 365

 
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا