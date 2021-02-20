شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تكسب «الشوط السعودي» في كأس «الفروسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مع انطلاقة الأمسية الأولى لـ«كأس السعودية» العالمي، ظفر الخيال الإيرلندي «شين فولي» بلقب بطولة «تحدي الخيالة الدوليين 2021 برعاية stc»؛ بفوزه بشوطين منه مع الجواد «إمبلم ستار» والفرس «متواريه»، وأهدى فوزه إلى روح الخيال «مولن» الذي فارق الحياة هذا العام متأثرًا بمرض السرطان.

وشهدت الأشواط حضورًا مميزًا للخيال السعودي عادل الفريدي الفائز برابع أشواط التحدي مع الجواد «ظبي الحماد»، بالإضافة لفوزه بالمركز الثاني أيضًا في الشوط الثالث في بطولة التحدي، متقدمًا على الخيال الأمريكي مايك سميث الذي حقق فوزا واحدا مع الجواد «مرتجح» ليكون ثالث الفائزين.

وذهب «الشوط السعودي الدولي «تكافؤ» على مسافة 2100م، وجائزته 500 ألف دولار أمريكي، إلى الكويت مع الحصان «بيتروس» لـ«رفاعي صنت الغريبان» بقيادة الخيال «وجبرتو راموس» والذي كان من أقوى أشواط الأمسية.

ودخل الحصان «بيتروس» بقوة في الرميات الأخيرة من «الشوط السعودي الدولي | تكافؤ برعاية بنك الراجحي» وقطع مسافة الشوط 2100م بزمن وقدره «2:10:08 دقيقة»، إذ كان الطريق أمامه مسدودًا في المراحل الأولى من السباق، وحل ثانيًا الحصان «ديزرت ليون» وثالثًا «نيو نبور».

وعلق المدرب فواز الغريبان على السباق بقوله: «كنا مجتهدين في الشوط، والحصان قدم مستوى طيبا في سباق دولي كهذا حيث كانت الأرضية مساعدة له على تقديم الأفضل في هذ الشوط».

وأفاد الخيال «راموس» بأن السباق كان قويًا، وأنه عمل على الاحتفاظ بقدرات الحصان لمراحل الحسم، وأنه اختار المسار الخارجي للابتعاد عن المنافسين في المسار الداخلي.

بداية بطولة التحدي..

وبدأت أشواط التحدي للخيالة الدوليين في الشوط الثالث وكان بطله المتفرد «مرتجح» للأمير فيصل بن خالد، الذي قدم شوطًا متميزًا بقيادته للخيل منذ البداية حتى النهاية التي وصلها مبتعدًا بثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه، تحت إشراف المدرب عبدالله بن مشرف وقيادة الخيال المخضرم «مايك سمث»، والذي قطع مسافة الشوط 1400م بزمن وقدره: «1:26:07 دقيقة» وحل ثانيا «نجام» فيما حل ثالثًا الجواد «ريادي».

وعلق المشرف العام للاسطبل الأحمر الفائز بالشوط سعد بن مشرف، بأن عودة الحصان للسباقات بعد ظروف صحية سيئة ألمت به في وقت سابق، يعد إنجازًا باهرًا برفقة الخيال العالمي «مايك سمث» والذي جاء في الوقت المناسب لتمثيل الأحمر.

وحضر الحصان «إمبلم ستار» لاسطبل البيرق في الشوط الرابع «تحدي الخيّالة الدوليين برعاية stc كلاود»، بقيادة الخيال الإيرلندي «شين فولي» والذي نجح في القفز بالحصان لصدارة السباق مع بداية المستقيم قاطعًا مسافة 1600م بزمن وقدره «1:39:01 دقيقة»، وأبدى الخيال «فولي» سعادةً بالغة بتواجده في المملكة، وكسبه للشوط، مؤكدًا على أن الحصان كان في أحسن حالاته مما ساعده على اقتناص الصدارة.

وفاز بالشوط السادس «تحدي الخيّالة الدوليين برعاية stcpay إنستنت» الفرس «متوارية» لماجد مهل البقمي، بتدريب غيث الغيث وقيادة الخيال الإيرلندي «شين فولي» أيضًا، على مسافة 1800م بزمن وقدره «1:53:48 دقيقة»، والتي انتزعت الصدارة في الخط المستقيم ووسعت لصالحها فارق الفوز بأكثر من أربعة أطوال، وفي المركز الثاني جاء الجواد «العداء» وثالثًا «منتهزه».

وفي الشوط السابع «تحدي الخيّالة الدوليين برعاية stc تميز» أخر أشواط التحدي الدولي، على مسافة 1200م، حاولت الجياد الابتعاد مبكرًا بقيادة «وثابه» و«أشوس الخيل» لكن الكلمة في السباق كانت للخيال السعودي عادل الفريدي بقيادته الموفقة للمهر «ظبي الحماد» للأمير فيصل بن خالد إلى الفوز في نهايات السباق المثير، وقطع الفائز مسافة الشوط بزمن قدره «1:13:38 دقيقة»، تاركا الوصافة للمهر «مبطن» وفي المركز الثالث «مدلوق».

وعبر الخيال السعودي المتألق عادل الفريدي عن سروره الكبير بهذا الفوز وقال: «لقد خدمتني الظروف للعام الثاني على التوالي؛ للمشاركة في سباقات التحدي الدولية مع نخبة الخيالة العالميين، وكنت اليوم أكثر سعادة بفوزي بهذا الشوط، مع هذا المهر الذي يعقد عليه الأمل في سباقات مهمة في قادم الأيام».