شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يكرم 1060 طالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرمت الإدارة العامة للتعليم بجدة أكثر من 1060 طالبة متفوقة من المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن والمعاهد والتربية الخاصة والتعليم المستمر للعام الدراسي 1440 - 1441هـ، في الحفل الافتراضي الذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد - بنات مساء أمس.

وقال مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي في كلمته: «نعلن للعالم أجمع أنه بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان همها الأول، اجتزنا كافة التحديات والصعوبات التي شهدها العالم في هذا العام الاستثنائي، حيث استمرت العملية بكل تميز واقتدار وقدم أبناء الوطن نماذج في التعليم أبهرت الجميع، مما كان له الأثر الملموس على تفوق أبنائنا في جميع المراحل، ونبارك للطالبات تميزهن بمشاركة الأسر التي صنعت التكامل بين البيت والمدرسة، وكذلك المعلمات والمشرفات والمرشدات».

من جهتها، قالت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بنات الدكتورة غادة منصوري: «نحتفل هذا العام بتكريم طالباتنا المتفوقات ونلتقي عن بُعد لنحتفي بإنجاز تحقق عن بعد ليحكي قصة طموح لا يعرف المستحيل ويتخطى الصعاب ويواكب الظروف لتحقيق التميز».

وشهد الحفل كلمة للمتفوقات ألقتها الطالبة ليان محمد صيقل، من مدرسة الموهوبات المتوسطة، تلا ذلك أوبريت بعنوان «التفوق»، ثم استعراض لأسماء الطالبات المتفوقات على مستوى تعليم جدة.