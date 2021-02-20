شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..طالبة تبتكر أكياس الدم النانوية وتفضل المملكة عن العروض الدولية لصناعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ابتكرت الطالبة بقسم الصحة العامة بالجامعة السعودية الإلكترونية، " أمل البلوي "، أكياس الدم النانوية، والتي أصبحت المملكة المصدرة الأولى لها.

وقالت البلوي خلال برنامج " النشرة " إن الابتكار عبارة عن خدمة تقنية تقوم فكرتها على إدخال مادة نانوية مكونة من الكربون، والسيليكون لاكتشاف الفيروسات في الدم.

وأوضحت أمل البلوي، أن هذه المادة لا تنطوي على أي تفاعلات إنزيمية، كما يمكنها الكشف عن الفيروسات في الدم، حتى وإن كانت مستويات تركيزها منخفضة، ومن ثم إعطاء لون مميز للمحلول، ما يسمح للمختبر باستبعاد كيس الدم المصاب بالفيروسات.

وأكدت أن هذه التقنية ستساعد في تطوير شكل كيس الدم، مشيرة إلى أنها رفضت العديد من العروض الدولية، وأصرت على أن تبدأ صناعتها في المملكة.

ولفتت إلى أنها وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة، لتصبح السعودية هي الدولة الأولى المصدرة لهذه التقنية.