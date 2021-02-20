شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ليلى السليمان منتقدة رفع الأسعار: " ليش نفر المندي بـ85 ريال! " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكرت ليلى السليمان، المهتمة بالشأن العام، زيادة أسعار المنتج المحلي مقارنة بالمستورد.

وقالت السليمان: " أنا نفسي مزهولة، المنتج السعودي كل شهر تحدث زيادة في سعره، ونفر المندي وصل سعره إلى 85 ريال، قبل عامين كان نفر المندي بقيمة 45 ريال ".

وأشارت إلى أن " المندي يوجد في مناطق بعيدة عن شمال الرياض بسعر 35 ريال فقط واللحم نفس اللحم ".

وتابعت: " سعر التمييس أبو ريال وصل عندنا 15 ريال والفول بريالين وصل 35 ريال، هذا استغلال " .