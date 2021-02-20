شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تعلق علي إجبار عضوة هيئة التدريس الطالبات على لبس معين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد، مفرح القحطاني، أن إجبار إحدى عضوات هيئة التدريس للطالبات في إحدى الكليات الطبية على ارتداء لبس معين خلال حضورهن للمحاضرات العملية اجتهاد شخصي.

وقال القحطاني أن الجامعة لديها لائحة متعلقة باللبس تتوافق مع الذوق العام، مبينة أنه تم إخطار الطالبات بإلغاء التقيد بما صدر من عضوة هيئة التدريس، ما دام لبسهن يتوافق مع ما هو موجود في لائحة الجامعة.

يذكر أن عضوة هيئة التدريس ألزمت الطالبات بلبس النقاب وتنورات واسعة وجوارب طويلة.