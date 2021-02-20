شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة المثل الدارج "إن جاك ولد سمه موضي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يعد المثل "إن جاك ولد سمه موضي" من الأمثلة الشعبية الدارجة في المملكة.

وأوضح المؤرخ، أحمد البسام، أن هذا المثل يرجع إلى سيدة في عنيزة قامت بالعديد من الأعمال الخيرية، وتدعى موضي عبد الله البسام.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج “MBC في أسبوع، أنه في عام 1922 هطلت أمطار كثيرة ، وسقطت بيوت كثيرة، من بينها بيت رجل عجز عن توفير الجريد والخشب، فذهب إلى “موضي” فأعطته كل ما يريد ، فسأله أحد الأشخاص“أيش الأخبار” فقال: “إذا جاء ولد سميه موضي"

وأكد أن "موضي" خصصت أرباح الأموال التي ورثتها من أبيها لمساعدة المحتاجين، ولم تتوقف عن مساعدتهم رغم ما عانته من أحداث مؤلمة في حياتها.

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