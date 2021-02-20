شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مطعم شهير لمخالفته الإجراءات الوقائية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة مطعم شهير بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت أمانة المدينة أن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة قامت بإغلاق المطعم الشهير بعد تعمده مخالفة الإجراءات الوقائية المعتمدة.

يجدر الإشارة إلى أن الفرق الرقابية في كافة مناطق المملكة تكثف من جولاتها الرقابية للحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية، التي شددت وزارة الصحة على ضرورة اتباعها لمواجهة الجائحة.