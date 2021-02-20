شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى تأثير وجود العامة على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب المواطن أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم البرنامج، حيث يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة التقديرية.

وفي وقت سابق، أقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.