5 إصابات نتيجة حادث تصادم في تقاطع الوهط والوهيط بالطائف

باشرت فرق الإسعاف بالطائف حادث تصادم وقع بتقاطع الوهط والوهيط، نتج عنه 5 إصابات.

وقال شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف؛ إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف تلقت البلاغ عند الساعة 4:10م. وعلى الفور وجهت ثلاث فرق إسعاف بقيادة القائد الميداني مشبب الحارثي.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع، اتضح وجود 5 إصابات بالموقع، إحداها خطيرة، فيما تفاوتت باقي الحالات من متوسطة إلى بسيطة.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف تعاملت مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلت على الفور إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.