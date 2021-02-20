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القيادة تعزي رئيس الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق

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الرياض - محمد عبدالله - في برقيتي مواساة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة للرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة، عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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