القيادة تعزي رئيس الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة للرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور جوستافو نوبوا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة، عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».