حدد صندوق التنمية الزراعية 6 شروط لطلب تمويل مربي النحل، على رأسها ألا يقل عمر طالب التمويل عن 21 عامًا.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية، عبر موقعه الإلكتروني، أن من شروط الحصول على تمويل مربي النحل، وجود ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمزاولة النشاط.

ومن الشروط كذلك، بطاقة تصريح نحال من وزارة البيئة والمياه والزراعة سارية المفعول، واجتياز الدورات التدريبية المقدمة من الجمعية التعاونية، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

وألا يكون المتقدم موظفًا (حكوميًّا، أو خاصًّا)، ولم يسبق له الحصول على تمويل للمناحل المتنقلة من قبل الصندوق، وألا يقل عمره عن 21 سنةً، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

وكان صندوق التنمية الزراعية أوضح أن تمويل نشاط مربي النحل المتنقل والمرخص لهم بمزاولة النشاط من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، يكون تحت مظلة جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة.

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