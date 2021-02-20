انعقاد عمومية جمعية إسناد بشرورة

حيث بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة عامر بن مبارك النهدي، رحب من خلالها بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية ومندوبي مركز التنمية، ووجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم وحرصهم للرقي بخدمات وبرامج الجمعية، وبعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال، والذي اشتمل على تقديم إيجاز عن منجزات الجمعية في العام الماضي 2020م من تأسيس وبرامج ومبادرات، وكذلك اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2021 إضافة لتقرير المحاسب القانوني، بعد ذلك قام أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب عضو لمجلس الإدارة بدلا من أحد أعضاء المجلس المستقيل.
وفي الختام شارك عدد من أعضاء الجمعية العمومية، حيث ثمنوا الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين العاملين بالجمعية، وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض به، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود والسعي لتوفير الدعم والتمويل والاستدامة المالية؛ لكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها وبرامجها وتحقق أهدافها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
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