أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

وشدّد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، والحملات التوعوية لزيادة الوعي الذاتي, مهيباً بالجميع ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق "توكلنا" وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
ونوه أمير منطقة حائل بما توليه القيادة الرشيدة من جهود متواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد - 19) والعمل على الحد من انتشاره بما يضمن سلامة وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.
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