ويشتمل مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على 24 عيادة، فيما يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الرابعة عصراً إلى الثانية عشر ليلاً.
وشهد المركز انسيابية كبيرة في استقبال متلقي اللقاح، وذلك عبر عدة محطات، والتي شهدت تنظيماً عالياً من قبل شباب وفتيات سعوديات، الذين كانوا في استقبالهم منذ وصولهم إلى مركز اللقاحات وحتى مغادرتهم.
ويمر مستفيدو اللقاح بعدة أقسام من خلال الفحص البصري، ومن ثم التسجيل، وصولاً إلى التطعيم، وبعد ذلك الانتظار 15 دقيقة، ومن ثم مغادرة المركز.
وينتظر أن تتوسع صحة العاصمة المقدسة في هذا الصدد، إذ تعتزم الأسبوع المقبل تدشين 4 مراكز للقاحات كورونا بمكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين ثاني مركز بالعاصمة المقدسة لتقديم لقاح فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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