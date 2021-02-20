استفاد من الخدمات الطبية في مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة بصحة بيشة خلال العام الماضي 2020م 405,276 مستفيداً ومستفيدة. واستقبل قسم الطوارئ 2,739 مراجعاً، فيما بلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 7,175 جلسة، كما استفاد من العيادات الخارجية 16,310 مستفيدين ومستفيدات، وبلغ عدد مراجعي الخدمة الاجتماعية 21116 مراجعاً ، وإجراء 218,906 فحوص مخبرية، وعدد 5,943 فحصاً للعمالة الوافدة، إضافةً إلى القيام بـ 2,619 زيارة منزلية، و1,272 للخدمات النفسية، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 7,100 مراجع، وعدد المستفيدين من قسم الصيدلة 16,310 مستفيدين. // انتهى //



كانت هذه تفاصيل خبر 400 ألف مستفيد من صحة بيشة خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.