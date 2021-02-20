السعودية اليوم / مصر تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر 610 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الجمعة ، أن إجمالي عدد الإصابات بلغت 176943 ,من ضمنهم 136889 حالة شفاء، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10250 .

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01:51ت م

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القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت مصر 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 49 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الجمعة ، أن إجمالي عدد الإصابات بلغت 176943 ,من ضمنهم 136889 حالة شفاء، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10250 .//انتهى//01:51ت م0008

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