السعودية اليوم / تونس تسجل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 725 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس الجمعة ، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 226.740 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7719 .

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01:03ت م

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تونس 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و35 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة التونسية في بيان لها أمس الجمعة ، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 226.740 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7719 .// انتهى //01:03ت م0005

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