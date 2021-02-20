السعودية اليوم / وفيات كورونا في القارة الأفريقية تتخطى 100 ألف حالة



أديس أبابا 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس

وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس, تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3796354 إصابة.

// انتهى //

23:35ت م

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أديس أبابا 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 100294 وفاة.وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس, تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3796354 إصابة.// انتهى //23:35ت م0118

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