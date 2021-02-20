السعودية اليوم / لبنان تسجل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2255 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 351048 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4257 وفاة.

// انتهى //

22:04ت م

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بيروت 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 51 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 351048 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4257 وفاة.// انتهى //22:04ت م0113

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