

لندن 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.10 % .

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 6.87 نقاط، ليصل إلى 6624.02 نقطة.

// انتهى //

22:03ت م

0112





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع طفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.