“الصحة” تُطلق المرحلة الثانية للتطعيم ضد كورونا

أطلقت وزارة الصحة السعودية، المرحلة الثانية من التطعيم بلقاح “كوفيد -19” في مختلف مناطق المملكة ، موضحة أن الراغبين في أخذ اللقاح يمكنهم معرفة مكان مراكز التطعيم وتحديد موعد من خلال تطبيق “صحتي” حسب الفئات المستهدفة.

طريقة التسجيل في “صحتي”

كشفت الوزارة، عن الطريقة الواجب اتباعها للتسجيل في تطبيق “صحتي”، من أجل الحصول على اللقاح المضاد للوباء المستجد، وهي كالتالي:

– تنزيل تطبيق “صحتي”.

– تسجيل الدخول إلى التطبيق في حال امتلاكك حساب، أو اختيار إنشاء حساب جديد.

– اختيار لقاح وباء “كوفيد – 19″.

– تحديد المستفيد من تناول اللقاح المضاد لـ”كوفيد – 19”.

– تعبئة نموذج الطلب، عبر إدخال البيانات المطلوبة.

– إكمال طلب الحصول على اللقاح، بالضغط على كلمة “التالي”.

التوسع في أولويات الجرعة الأولى المضادة للوباء المستجد

أكّدت وزارة الصحة، أن ذلك يأتي مع التوسع في أولوية إعطاء الجرعة الأولى والتوسع في مناطق المملكة وزيادة المواعيد اليومية، داعية الجميع للتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد للوباء.

تسجيل 337 إصابة جديدة بكورونا

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن تسجيل 337 إصابة جديدة بوباء “كوفيد – 19” في المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى أكثر من 374 ألف حالة، بينما ارتفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 365.3 ألف حالة وذلك بعد تسجيل 346 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.

من جانبها، وافقت هيئة الغذاء والدواء في المملكة على استخدام لقاح “أسترازينيكا” البريطاني ضد وباء “كوفيد -19″، حيث تضمن القرار تصريح استيراد اللقاح بناء على البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بالتفصيل الكامل وفق المنهجية العلمية الصحيحة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح، لمن أصيبوا بالوباء، وستكون الجرعة بعد ستة أشهر من الشفاء، بحسب قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية. لافتة إلى أن إعطاء جرعة ثانية من لقاح “كوفيد – 19″ سيكون بأولوية التسجيل ، وفق الفئات المعتمدة لإعطاء اللقاح، مؤكّدة على بدء استخدام اللقاح في جميع مناطق المملكة، مناشدة الجميع لبدء التسجيل في تطبيق صحتي من أجل الحصول على اللقاح. ”

انخفاض الإصابات

وفي وقت سابق، أكّدت الوزارة أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، موضحة أن هذا لا يعني الإطمئنان بل يجب استمرار الإجراءات الاحترازية التي تؤدي إلى آثار إيجابية، لافتة إلى استمرار الخدمات الصحية عبر جميع المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة، وخاصة تقديم الاستشارات والفحوصات اللازمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك عددًا من المناطق لا تزال تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات المؤكدة والحالات الحرجة، واصفة المرحلة الحالية من المنحنى الوبائي للإصابات بالحساسة التي تتطلب مزيدًا من الرعاية، مطالبة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة أو السمنة المفرطة ببدء التسجيل للحصول على التطعيم ضد وباء “كوفيد – 19”.

وحذّرت الوزارة، من الشائعات المثارة حول اللقاح المضاد للوباء المستجد، لافتة أن اللقاحات أثبتت فاعليتها في الحماية من عدوى وباء “كوفيد – 19″، مؤكّدة أن كل ما ينشر حول التأثيرات الشديدة بمثابة المعلومات الكاذبة وغير الدقيقة، لافتة إلى أنها تعمل على التوسع في تلقيح المواطنين ضد “كوفيد – 19” لجميع الفئات في المملكة، مؤكّدة أن اللقاح المضاد مجاني للجميع، والمراحل المقبلة ستشهد توسعًا في مختلف المناطق بسعة وسرعة أعلى.

ودعت وزارة الصحة المواطنين للاستفادة من خدمات عيادة “تطمن” المعدة لخدمة كل من يعاني من أعراض الوباء “حمى، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، سعال، احتقان في الحلق، إسهال، فقدان حاسة الشم والتذوق”، موضحة أنه يمكن زيارة العيادات بدون موعد محدد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في جميع المناطق، لافتة إلى أنها تعمل طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، وبعضها يعمل حتى 16 ساعة، طوال أيام الأسبوع.