أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يرتفع وخبير يحذر من خضوع "الأصفر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بالتزامن مع تعويض المعدن النفيس لبعض خسائره عالميا.

وعوضت أسعار الذهب عالميا بعض خسائرها بعد انخفاضها لأدنى مستوياته في أكثر من 7 أشهر، لكنها تظل على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر، حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى نحو 893.75 جنيه، مقابل 892.29 جنيه في التعاملات المبكرة، ليرتفع نحو 1.146 جنيه خلال ساعات.

وزاد أيضا سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا في الأسواق)، مساء الجمعة، ليصل إلى 782 جنيها، مقابل 780.75 جنيه، في تعاملات الصباح.

ويفضل المصريون شراء الذهب عيار 21، باعتباره الملاذ الآمن لحفظ القيمة في ظل اضطراب حركة أسعار العملات في الأسواق المحلية والعالمية، نظرًا لأن عيار 21 يتمتع بقيمة مصنعية أقل ويحتفظ بقيمته.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، في تعاملات مساء الجمعة، لدى متاجر الصاغة، إلى 670.25 جنيه، مقابل نحو 669.22 جنيه في تعاملات الصباح.

توقعات

يرى هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن أسعار الذهب عالميا، انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي.

لكنه أضاف أن الذهب عالميا سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.

أسعار الذهب الاقتصادي

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى 521.25 جنيه، مقابل نحو 520.50 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 446.75 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات مساء الجمعة إلى مستوى 1778 دولارا، مقابل 1771.79 دولار، في تعاملات الصباح.

وزاد سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 6256 جنيها، مقابل نحو 6246 جنيها، في تعاملات الصباح.

الأسعار العالمية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، الجمعة، بنسبة 0.2% إلى 1778.36 دولار للأوقية (الأونصة) في ختام تعاملات الجمعة.

وانخفضت الأسعار 2.9% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1777 دولارا.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الأمريكية قرب أعلى مستوى في عام والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع.



ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.