الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حدد صندوق التنمية الزراعية 6 شروط لطلب تمويل مربي النحل.

شروط طلب تمويل مربي النحل:

وأوضح صندوق التنمية الزراعية، عبر موقعه، أن من شروط الحصول على تمويل مربي النحل، وجود ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمزاولة النشاط.

ومن الشروط أيضًا بطاقة تصريح نحال من وزارة البيئة والمياه والزراعة سارية المفعول، واجتياز الدورات التدريبية المقدمة من الجمعية التعاونية، وألا يكون المتقدم موظفًا (حكوميًّا، أو خاصًّا)، ولم يسبق له الحصول على تمويل للمناحل المتنقلة من قبل الصندوق، وألا يقل عمره عن 21 سنة.

آلية التمويل:

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أكد أن تمويل نشاط مربي النحل المتنقل والمرخص لهم بمزاولة النشاط من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، يكون تحت مظلة جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة.

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