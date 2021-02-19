أسباب انخفاض درجات الحرارة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أسباب انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وقال القازنلي في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن كتلة هوائية باردة قادمة من المناطق القطبية ساهمت بانخفاض الحرارة بفارق 10 درجات عن الأيام السابقة.

طقس السعودية:

كما توقع استمرار انخفاضها على مدى اليومين القادمين، ثم تبدأ في الارتفاع تدريجيًّا بعد تجانس الكتلة الهوائية الباردة.

وأشار إلى أن فرص تكوّن الثلوج في تبوك قد انتهت تمامًا، وإن كانت الحرارة سوف تستمر منخفضة حتى نهاية الأسبوع، ثم تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي.

حالة الطقس غدًا

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن حركة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 44كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة على الخليج العربي.

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