الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

التحويل بين البنوك بشكل فوري على مدار 24 ساعة من الأحد المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يطلق البنك المركزي السعودي (ساما) يوم الأحد المقبل نظام المدفوعات الفورية، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

مزايا نظام المدفوعات الفورية:

وفور إطلاق النظام الجديد للمدفوعات الفورية سيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع ويحقق المزايا التالية:

النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية.

يساهم في خفض التكلفة التشغيلية.

توفير حلول مبتكرة للقطاع المالي.

سيتيح تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل.

تعزيز للتنمية:

وسيعزز النظام الذي طورته المدفوعات السعودية التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال.

كما سيساهم كذلك في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين البنوك المحلية بشكل فوري وبرسوم أقل.

أهداف المدفوعات الفورية:

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المدفوعات الفورية تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

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