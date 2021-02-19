رقم جامعة الملك فيصل وخطوات تسجيل الدخول في برنامج التعليم عن بُعد

تقوم جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، باستقبال طلبات التقديم والاستفسارات من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التعليمي من خلال رقم جامعة الملك فيصل، الذي وفرته ضمن خطتها لتوفير أفضل البرامج التعليمية، وبالتالي تهيئة الأجيال الجديدة للمنافسة في سوق العمل، في المجالات المختلفة، فالعلم والتدريب، هي الطريقة الوحيدة التي تتيح للمرء الوصول للمكانة المميزة التي يطمح إلى الوصول إليها، ونقدم لكم من خلال التقرير رقم جامعة الملك فيصل.

رقم جامعة الملك فيصل

فعلت المملكة العربية السعودية، في ظل أزمة كورونا الحالية، نظام التعليم عن بعد، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، وبهدف تقديم المساعدة والدعم، قامت الجامعة بتوفير رقم موحد يمكن من خلاله استقبال الطلبات والاستفسارات المقدمة من الطلاب وذويهم وكذلك أعضاء هيئة التدريس، ويمكن التواصل مع الجامعة من خلال:

الاتصال على الرقم 920002366

الاتصال على الرقم 8003030308

التواصل من خلال البريد الإلكتروني للجامعة: [email protected]

التواصل من خلال حساب الجامعة على تويتر.

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل، هي جامعة حكومية تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويقع مقر الجامعة بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، ولها فرع في الدمام، وقد تم إنشاء الجامعة في 1395 بناء على مرسوم ملكي أصدره الملك فيصل بن عبد العزيز، ولكن الافتتاح الرسمي للجامعة كان في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، وتقوم الجامعة بطرح العديد من البرامج التعليمية للطلبة والطالبات بالتخصصات المختلفة، وتسعى من خلالها لتطوير المهارات العلمية لدى الطلبة، وجعلهم جاهزين للانضمام لسوق العمل.

تسجيل دخول جامعة الملك فيصل التعليم عن بعد

يمكن للطلاب الملتحقين بنظام التعليم عن بعد، الذي أطلقته جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل النظام بكل سهولة من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ويمكن هذا باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام الخدمات الإلكترونية لنظام التعليم عن بعد قم بإدخال رقم الطالب الجامعي قم بإدخال كلمة المرور قم بالإطلاع على الشروط والأحكام والنقر بالموافقة عليها قم بالنقر على تسجيل الدخول.

جامعة الملك فيصل عن بعد البانر

تتيح جامعة الملك فيصل، إمكانية تسجيل الطلاب في نظام التعليم عن بعد البانر، وهو نظام تعليمي، يتم من خلاله تقديم خدمات إلكترونية متنوعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد السواء، ويتيح النظام إمكانية تسجيل المقررات الدراسية وتعديلها والوصول للجدول الدراسي، ويمكن للراغبين الدخول على النظام من خلال اتباع الخطوات التالية: