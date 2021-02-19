شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أستاذ طب نفسي: اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال مثل النساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح حسين آل عماد استاذ طب نفسي أن الرجل يصاب باكتئاب ما بعد الولادة،مشيرا إلى أن الأمر لايقتصر على النساء فقط.

وقال المختص أن "الأم بعد الولادة تشعر بأنها عبء على زوجها وأهلها وتدخل في نوبات حزن وبكاء، مشيرا إلى أن الآباء الجدد يمكن أن يبكون لعدم درايته بكيفية تربية الطفل، ويفكر في جميع أمور الطفل.

وأضاف استاذ الطب النفسي، أن" نتيجة تفكير الأب في أمور الطفل يجعله يشعر بقلق وتوتر، كما أن ن مزاج الام والضغوطات النفسية التي تشعر بها تجعل الأب يشعر باكتئاب"