شكرا لمتابعة خبر عن "الشثري" يوضح حكم من قال "لا أدري" في موضوع يعرفه لكن لا يريد الحديث عنه "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم من قال "لا أدري" في موضوع يعرفه لكن لا يريد الحديث عنه.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة، أنه لا يجوز للمرء قول "لا أدري" إذا كان فعلا يدري عن الموضوع الذي تم سؤاله عنه.

وأشار إلى أن الإنسان إذا أراد عدم الحديث عن موضوع ما فعليه أن يختار كلمة أخرى غير "لا أدري" كأن يقول "أسال فلان هو أكثر مني علما".