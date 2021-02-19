شكرا لمتابعة خبر عن ربيع طريف وخيار بين البر والبحيرات الطبيعية ( فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تشهد محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية أجواء ربيعية تجذب محبي التخييم في الربيع لوجود براري جميلة وسهلة لزوار المحافظة لما تتمتع به من جمال .

يحرص بعض المتنزهين من الجلوس بالقرب من سد طريف الذي يحتجز المياه والاستمتاع بقضاء أوقات جميلة خلال فترة النهار نظرا لاعتدال الجو فيها .

كما توجد بالقرب من منطقة السد تجمع لمياه الأمطار تمتد لعدة كيلو مترات شكلت بحيرة مائية تعرف بالخبراء تجذب العائلات .

وأظهر مقطع فيديو جمال ساحر آخاذ، وكثبان رملية ذهبية مذهلة وفريدة من نوعها، وسماء صافية تجذب الزوار.

وبين الفيديو قيام الزوار بالرحلات البرية والتخييم وتأمل النجوم ليلا، حيث تتميز السماء بالصفاء الشديد، كما يتيح المكان لزائرية الاسترخاء على ضفاف البحر ورماله والغوص فيه