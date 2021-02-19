شكرا لمتابعة خبر عن بصور طريفة .. رجل الثلج يرتدي نظارة وكمامة وشماغ في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

استمتع المواطنون في المملكة بتساقط الثلوج على طريقتهم الخاصة، ووثقوا ذلك بصور طريفة لتمثال رجل الثلج.

وأظهرت عدة صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صور لمواطنين صنعوا من الثلوج رجل ثلج وزينوه بأغراض طريفة خاصة بهم.

ووضع بعض المواطنين على رجل الثلج شماغ ونظارة وكمامة، في حين زين آخرون رجل الثلج بعشب ونباتات وأغراض أخرى ملونة، أثناء وجودهم في المناطق الشمالية، ونيوم وعلقان وجبل اللوز بتبوك.