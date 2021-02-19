شكرا لمتابعة خبر عن توجيه جديد بشأن دخول منسوبي البعثات الدبلوماسية للمنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صدر أمر سامي بشأن دخول منسوبي البعثات الدبلوماسية للمنشآت الحكومية والخاصة.
وأشار الأمر السامي، وفقا لـ"الوطن"، إلى أن السفارات المعتمدة لدى المملكة طلبت إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية.
وطالب الأمر السامي الجهات الحكومية والخاصة بالسماح لمنسوبي البعثات الدبلوماسية بالدخول لهذه المنشآت دون الحاجة لاستخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء فقط بإبراز الهويات الدبلوماسية.