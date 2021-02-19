وأشار الأمر السامي، وفقا لـ"الوطن"، إلى أن السفارات المعتمدة لدى المملكة طلبت إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية.

شكرا لمتابعة خبر عن توجيه جديد بشأن دخول منسوبي البعثات الدبلوماسية للمنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية