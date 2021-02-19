شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تحذر من صيد الحيوانات البرية في 10 أماكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تحذير من صيد الحيوانات الفطرية البرية بعدة أماكن.

وقال المركز أن المادة الخامسة ‎لللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين و داخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثية و داخل حدود المناطق العامة و الفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها، و داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية

كما حذرت من الصيد داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود

الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 کیلومتر منها

حرم الشاطئ و الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ۲۰ کیلومتر.