شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تحذر من صيد الحيوانات البرية في 10 أماكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تحذير من صيد الحيوانات الفطرية البرية بعدة أماكن.
وقال المركز أن المادة الخامسة لللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين و داخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثية و داخل حدود المناطق العامة و الفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها، و داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية
كما حذرت من الصيد داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود
الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 کیلومتر منها
حرم الشاطئ و الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ۲۰ کیلومتر.