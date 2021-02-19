شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعادة إغلاق مقهى يستقبل رواده من باب سري بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، من إغلاق مقهى مخالفاً يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

ومن جهته، قال رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري.

وأضاف: "تم رصد عدة مخالفات ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية".