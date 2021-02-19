شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أول مواطنة تفوز في بطولة كأس المملكة العالمي للخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، الأمير بندر الفيصل، فوز أول مواطنة تعمل كمدربة جواد بالمملكة في بطولة كأس المملكة العالمي لسباق الخيول، الذي يعد أغلى سباقات الخيل العالمية.

وأشاد الأمير بندر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، بالإنجاز الذي حققته المدربة خلال سباقات الخيالة ، مشيراً إلى أنها تعد أول مدربة وطنية تفوز في هذه البطولة.

كما أشاد بتنظيم المملكة لمثل هذه البطولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.