«صحة الطائف» تعلن جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

وحُدِّدت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسة على امتداد شارع الستين بالحوية، مع وجود المختصين للتأكد من توافر تطبيق «توكلنا»، ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق «صحتي»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع