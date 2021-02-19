«صحة الطائف» تعلن جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أن الحجز عبر تطبيق «صحتي»
أكملت مديرية الشؤون الصحية في الطائف جاهزية مقر مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.
وجُهز المقر المقام في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف بـ16 عيادة تضم جميع الخدمات الأساسية.
وحُدِّدت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسة على امتداد شارع الستين بالحوية، مع وجود المختصين للتأكد من توافر تطبيق «توكلنا»، ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق «صحتي»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكدت صحة الطائف أهمية التسجيل والحجز في تطبيق «صحتي» لتلقي اللقاح.
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