بالفيديو.. سعودية تتوصل إلى أول تقنية من نوعها لكشف الفيروسات بأكياس الدم

توصَّلت الطالبة بكلية العلوم الصحية الإلكترونية أمل البلوي، إلى ابتكار صناعة ما يُعرف طبيًّا بـ«أكياس الدم النانوية»، فيما رفضت عروضًا دولية لاحتكار ما توصلت إليه، ووقعت اتفاقية مع وزارة الصحة لتصبح المملكة هي الأولى في تصدير هذه التقنية.

وخلال مقابلة مع «الإخبارية»، قالت البلوي: «هذا الابتكار خدمة تقنية تقوم على فكرة إدخال مادة (لا لونية) مكونة من ذرات الكربون والسليكون، لها القدرة على اكتشاف فيروسات الدم. وهذه المادة لها خصائص فيزيائية تمكنها من التعرف على الفيروسات ولو كان تركيزها في الدم منخفضًا».

وأضافت البلوي: «من أبرز التحديات التي واجهتها في هذا الابتكار، أنني أصررت على رفض كل العروض الدولية لتبني هذا المشروع، ووافقت على توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة ليتم تصنيع الابتكار في المملكة، ولتصبح السعودية هي الدولة الأولى المصدرة لهذا النوع من التقنية».

فيديو | بعد ابتكارها أكياس الدم النانوية.. أمل البلوي: رفضت عروضا دولية ووقعت اتفاقية مع وزارة #الصحة لتصبح #المملكة هي الأولى في تصدير هذه التقنية#الإخبارية#النشرة pic.twitter.com/RAa7CvvKD1 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 19, 2021

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