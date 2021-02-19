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بالفيديو.. سعودية تتوصل إلى أول تقنية من نوعها لكشف الفيروسات بأكياس الدم

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الرياض - محمد عبدالله - رفضت عروضًا دولية لاحتكار ما توصلت إليه

توصَّلت الطالبة بكلية العلوم الصحية الإلكترونية أمل البلوي، إلى ابتكار صناعة ما يُعرف طبيًّا بـ«أكياس الدم النانوية»، فيما رفضت عروضًا دولية لاحتكار ما توصلت إليه، ووقعت اتفاقية مع وزارة الصحة لتصبح المملكة هي الأولى في تصدير هذه التقنية.

وخلال مقابلة مع «الإخبارية»، قالت البلوي: «هذا الابتكار خدمة تقنية تقوم على فكرة إدخال مادة (لا لونية) مكونة من ذرات الكربون والسليكون، لها القدرة على اكتشاف فيروسات الدم. وهذه المادة لها خصائص فيزيائية تمكنها من التعرف على الفيروسات ولو كان تركيزها في الدم منخفضًا».

وأضافت البلوي: «من أبرز التحديات التي واجهتها في هذا الابتكار، أنني أصررت على رفض كل العروض الدولية لتبني هذا المشروع، ووافقت على توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة ليتم تصنيع الابتكار في المملكة، ولتصبح هي الدولة الأولى المصدرة لهذا النوع من التقنية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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