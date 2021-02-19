«الغذاء والدواء» تكشف طريقة عمل الحجامة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الغرض من إجراء الحجامة هو تسكين آلام الظهر أو آلام الصداع، أو تخفيف آلام الإجهاد العضلي

وقال أسامة البريكان الاختصاصي الأول بالمواصفات واللوائح، خلال مقطع فيديو نشرته هيئة للغذاء والدواء عبر «تويتر»؛ إن أدوات الحجامة هي مجموعة من الكؤوس المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج يتم وضعها فوق نقاط محددة على الجلد.

وأكد البريكان، خلال مقطع الفيديو، أن الحجامة قد تقتصر على سحب الهواء من سطح الجلد بدون إخراج دم، وهو ما يعرف بالحجامة الجافة، وقد يتخلل الحجامة سحب هواء مع قطرات بسيطة من الدم وهو ما يعرف بالحجامة الرطبة.

ويجب الحرص على تلقي الحجامة في العيادات المرخصة وبواسطة متخصصين مرخصين من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح أسامة البريكان أن كل ما يتعلق بممارسة الحجامة موجود بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي. ومن ثم يجب عدم الالتفات إلى أي منشورات أو ادعاءات حول الحجامة من غير مصدرها.

وأكد أسامة البريكان الاختصاصي الأول بالمواصفات واللوائح أن كل ما يتعلق بتراخيص أو مواصفات أدوات الحجامة يمكن الاستعلام عنه عبر أدوات الاتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

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