«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية السبت، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 11 منطقة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: «يُتوقع –بمشيئة الله تعالى– هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران وجازان وعسير والباحة) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى مناطق (الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية).

ولم يستبعد «الوطني للأرصاد» تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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