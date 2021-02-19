متخصص أرصاد يكشف أسباب تراجع الحرارة 10 درجات عن الأيام السابقة

كشف متخصص بالأرصاد الجوية، أن كتلة هوائية باردة قادمة من المناطق القطبية، ساهمت في خفض درجات الحرارة 10 درجات مئوية عن الأيام السابقة.

وقال عادل القازنلي المختص بالأحوال الجوية، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية الراهنة في الرياض حتى فجر السبت، يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة عن الأيام السابقة».

وأضاف القازنلي: «يستمر انخفاض درجات الحرارة غدًا وبعد غد، لتعاود الارتفاع تدريجيًّا»، لافتًا إلى أن درجات الحرارة المنخفضة التي تمر بها المملكة هذه الأيام، ترجع إلى تشابك منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط، مع جبهة هوائية من المناطق القطبية؛ ما أدى إلى تراجع درجات الحرارة 10 درجات تقريبًا عما كانت عليه خلال الأيام السابقة.

وتابع القانزلي: «انتهت فرصة تساقط الثلوج على منطقة تبوك تمامًا، ولكن يظل تأثيرها في تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة».

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فيديو | مختص في #الأرصاد الجوية لـ #برنامج_120: كتلة هوائية باردة قادمة من المناطق القطبية ساهمت بانخفاض درجات الحرارة بفارق 10 درجات مئوية عن الأيام السابقة#الإخبارية pic.twitter.com/6otmdOw8ob — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 19, 2021

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