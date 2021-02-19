تعرف على مدد الخدمة المحتسبة والمستبعدة في نظام التقاعد العسكري

الرياض - محمد عبدالله - كشفت عنها مؤسسة التقاعد
حددت المؤسسة العامة للتقاعد مدد الخدمة المحتسبة، والمدد المستبعدة، في نظام التقاعد العسكري.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أن المدد المحتسبة لغرض التقاعد تكون كالتالي:
– مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية، بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
– مدة الخدمة المدنية النظامية إذا كانت محسوبة في التقاعد، بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
– مدة الإعارة وفق الشروط النظامية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
– مدة الخدمة الإضافية وفقًا للأحوال الواردة بالمادة الخامسة من النظام.
– مدة الاستيداع بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
وحول المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد، قالت المؤسسة العامة للتقاعد، إنها كالتالي:
– مدة الخدمة غير النظامية.
– مدة الغياب بدون إجازة.
– مدة الإجازة بدون راتب، ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
– مدة الحرمان من الراتب.
– كسور الشهر في مجموع الخدمة.
ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن نظام التقاعد العسكري صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢٤، وتاريخ 5/4/1395هـ، وطُبِّق من تاريخ 7/11/1394هـ، وتسري أحكامه على جميع العسكريين، ويُقصَد به كل شخص خاضع بصفه أساسية لنظام الضباط وخدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية، ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود.
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