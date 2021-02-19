إغلاق 35 منشأة تجارية مخالفة في المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1427 جولة رقابية، و31 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 35 منشأة، وتحرير 70 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 34 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، والتشديد عليها وتحرير المخالفات واستمرار إغلاق المنشآت المخالفة منها؛ لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا».

ودعَت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية؛ وذلك عبر التواصل من خلال رقم البلاغات (940) لمعالجتها.

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