19257 بلاغا لأجهزة طبية وأعراض أدوية

تلقت هيئة الدواء والغذاء خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 نحو 19257 بلاغا من مستخدمي ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة عن الأجهزة والمنتجات الطبية وأعراض جانبية للأدوية.

يناير 2021

جاء ذلك انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة، حيث تلقت الهيئة ‬⁩3589 بلاغًا خلال شهر يناير 2021 حول الأجهزة والمنتجات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وبلغ عدد بلاغات مقدمي الرعاية الصحية 1761، وبلغ عدد البلاغات المقدمة من شركات الأجهزة الطبية 1824 في الوقت الذي كانت بلاغات الأفراد 4.

وتم التبليغ عن 4231 بلاغا آخر خلال شهر ديسمبر 2020 حول الأجهزة والمنتجات الطبية، وجاءت على النحو التالي: عدد بلاغات شركات الأجهزة الطبية 2641 بلاغا، وبلغ عدد البلاغات الأفراد 12، وبلاغات مقدمي الرعاية 1578 بلاغا.

بلاغات حوادث الأجهزة

كذلك بادرت عدة مستشفيات بالتبليغ عن مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يناير 2020 بلغ عددها 3039 بلاغا، أغلب تلك البلاغات من مدينة الملك سعود الطبية، حيث كان عددها 2499 بلاغا

في الوقت الذي تم التبليغ من مستشفيات ومراكز صحية بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يناير 2021، بلغ عدد البلاغات 5617 بلاغا، وأكثرها من مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، حيث تم من قبل المستشفى التلبيغ عن 1716 بلاغا.

كذلك خلال شهر يناير 2021 قامت مستشفيات ومراكز صحية بتلبيغ هيئة الغذاء والدواء عن أعراض جانبية لأدوية. وكان مجمل هذه البلاغات 2781 بلاغا، وأكثر المستشفيات تبليغاً مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبلغ عدد البلاغات الواردة عنه 574 بلاغا.