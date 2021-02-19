يناير 2021
جاء ذلك انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة، حيث تلقت الهيئة 3589 بلاغًا خلال شهر يناير 2021 حول الأجهزة والمنتجات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وبلغ عدد بلاغات مقدمي الرعاية الصحية 1761، وبلغ عدد البلاغات المقدمة من شركات الأجهزة الطبية 1824 في الوقت الذي كانت بلاغات الأفراد 4.
وتم التبليغ عن 4231 بلاغا آخر خلال شهر ديسمبر 2020 حول الأجهزة والمنتجات الطبية، وجاءت على النحو التالي: عدد بلاغات شركات الأجهزة الطبية 2641 بلاغا، وبلغ عدد البلاغات الأفراد 12، وبلاغات مقدمي الرعاية 1578 بلاغا.
بلاغات حوادث الأجهزة
كذلك بادرت عدة مستشفيات بالتبليغ عن مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يناير 2020 بلغ عددها 3039 بلاغا، أغلب تلك البلاغات من مدينة الملك سعود الطبية، حيث كان عددها 2499 بلاغا
في الوقت الذي تم التبليغ من مستشفيات ومراكز صحية بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يناير 2021، بلغ عدد البلاغات 5617 بلاغا، وأكثرها من مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، حيث تم من قبل المستشفى التلبيغ عن 1716 بلاغا.
كذلك خلال شهر يناير 2021 قامت مستشفيات ومراكز صحية بتلبيغ هيئة الغذاء والدواء عن أعراض جانبية لأدوية. وكان مجمل هذه البلاغات 2781 بلاغا، وأكثر المستشفيات تبليغاً مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبلغ عدد البلاغات الواردة عنه 574 بلاغا.
كانت هذه تفاصيل خبر 19257 بلاغا لأجهزة طبية وأعراض أدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.