القيادة تعزي رئيس الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس لينين مورينو، رئيس جمهورية الإكوادور، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.

وقال الملك سلمان في البرقية: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وبعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».