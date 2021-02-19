رابط وخطوات استعادة كلمة المرور نظام نور ومشكلة فقدان البريد الإلكتروني

نظام نور الإلكتروني أحد أهم الأنظمة التعليمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم بالمملكة، ويقوم النظام بتقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية، حيث يوفر النظام لأولياء الأمور، إمكانية تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي وفي مرحلة رياض الأطفال، بجانب الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصلية برقم الهوية والتقارير الشهرية التي يقوم المعلمين بإعدادها عن أداء الطلاب في الفصول، وتتيح المنصة كذلك إمكانية التواصل مع المعلم والإطلاع على كافة القرارات الخاصة بالعملية التعليمية وجداول الدراسة وتقويم العام الدراسي، وغيرها من الخدمات، ولكن يحدث في بعض الأحيان، أن يفقد ولي الأمر أو المستخدم كلمة المرور، ويصبح من الصعب تسجيل الدخول، لهذا سنوفر لكم طريقة استعادة كلمة المرور نظام نور.

استعادة كلمة المرور نظام نور

لا يمكن للمستخدم في حالة فقدانه كلمة المرور للحساب المفعل على منصة نور، تسجيل الدخول للمنصة والوصول للخدمات المتاحة، لهذا فإن استعادة كلمة المرور نظام نور من الأمور الهامة، ويتيح النظام إمكانية استعادة كلمة المرور من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط موقع نظام نور الإلكتروني

قم بالنقر على هل نسيت كلمة المرور

قم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق

قم بالنقر على التالي

قم بإدخال البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيل الحساب بواسطته سابقًا.

قم بالدخول على البريد الإلكتروني لفتح الرسالة المرسلة من نظام نور

قم بالنقر على رابط استعادة كلمة المرور الذي سيصلك على البريد الإلكتروني

قم بتعيين كلمة مرور جديدة تتفق مع الشروط

قم بتأكيد كلمة المرور من خلال إدخالها مرة أخرى

قم بعد الانتهاء بالنقر على حفز

قم بالعودة مرة أخرى إلى رابط تسجيل الدخول على نظام نور

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة التي قمت بتعيينها

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك

قم بالنقر على تسجيل الدخول.

مشكلة نسيان البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني هو الطريقة التي يمكن للمستخدم من خلالها، التواصل مع نظام نور، وبالتالي استعادة كلمة المرور للحساب على النظام، وعند فقدان البريد الإلكتروني، فإن مشكلة كلمة المرور تصبع صعبة في حلها، وفي تلك الحالة يحتاج المستخدم إلى التوجه للمدرسة التابع لها، ليتمكن من الحصول على بيانات تسجيل الدخول، أو التعرف على الطريقة الصحيحة لحل تلك المشكلة، حيث يقوم موظف الدعم الفني في تلك الحالة بمساعدة المستخدم على حل المشكلة، عن طريق إنشاء بريد إلكتروني جديد وتسجيله في نظام نور، أو استعادة البريد المسجل.