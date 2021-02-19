شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» لـ الخليج 365: زحام جامع صناعية حفر الباطن نتيجة عدم تقيد العمالة بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن لـ«الخليج 365»، أن ما حدث اليوم (الجمعة) من ازدحام في جامع الصناعية كان في الملحق الخارجي للجامع، رغم وجود ملصقات للتباعد، وتوافر المعقمات والبروشورات التوعوية بجميع اللغات بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات؛ لتثقيف وحث العمالة -مرتادي الجامع- على الحرص على تطبيق التباعد. وأضاف أن سكن العمالة العشوائي في الصناعية والباعة المتجولين أدى إلى عدم التقيد بالإجراءات.

هذا وكثّف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة حفرالباطن اليوم، مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، للحد من انتشار فايروس كورونا.

وشارك مراقبو المساجد بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية والحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بتنظيم دخول المصلين ومتابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول.

وأكدت الإدارة أنه بدءاً من الأسبوع القادم سيتم تطبيق نظام الغرامات المالية على أي مخالف لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية، علما بأن الإدارة تشرف على أكثر من 700 مسجد وجامع بالمحافظة وما يتبعها ولم ترصد أي مخالفات سابقاً أثناء جولاتها التفتيشية.