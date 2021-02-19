السعودية اليوم / الجزائر تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 111600 ، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 2954 .

// انتهى //

21:30ت م

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الجزائر 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 111600 ، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 2954 .// انتهى //21:30ت م0109

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