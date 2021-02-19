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السعودية اليوم / الجزائر تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الجزائر 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
سجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) و أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 111600 ، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 2954 .
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21:30ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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