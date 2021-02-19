السعودية اليوم / مقتل أربعة جنود جراء هجوم مسلح على نقطة أمنية جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

لقي أربعة جنود باكستانيين مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم على نقطة أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن المسلحين شنوا الهجوم على نقطة تفتيش لقوات فيلق الحدود في منطقة كوهلو، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما طوقت قوات الأمن الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى.

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21:17ت م

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