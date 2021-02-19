السعودية اليوم / المغرب تسجل 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت المغرب 448 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 480504 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 8540 وفاة.

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21:08ت م

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الرباط 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 480504 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 8540 وفاة.// انتهى //21:08ت م0104

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