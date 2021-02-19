الجيشان السعودي والهندي يعتزمان إجراء تدريبات مشتركة لأول مرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

ذكرت تقارير إعلامية هندية أن الجيشين السعودي والهندي يعتزمان إجراء تدريبات مشتركة لأول مرة، وستجرى التدريبات في الجزء الأخير من العام وستسافر فرقة الجيش الهندي إلى السعودية من أجلها.

علاقة السعودية والهند شهدت تحولات مهمة

وتتمتع السعودية والهند منذ فترة طويلة بعلاقات ودية، مدفوعة في المقام الأول بمتطلبات أمن الطاقة في الهند، لكن الشراكة الثنائية شهدت تحولات مهمة في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن قرار إجراء مناورات عسكرية مشتركة يأتي في أعقاب زيارة الجنرال ن.إم نارافاني، قائد الجيش الهندي، إلى السعودية في ديسمبر، بسحب صحيفة the diplomat الأمريكية.

وكانت القوات البحرية في البلدين تخطط أيضًا لإجراء أول مناورات بحرية مشتركة على الإطلاق في مارس 2020، ولكن كان لا بد من تأجيلها بسبب الوباء، وقد تمت إعادة جدولة التمرين البحري إلى النصف الأول من عام 2021.

وكانت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في عام 2019 وأيضًا رحلتان رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السعودية، الأولى في عام 2016 ثم في عام 2019، غرضها توطيد الروابط بين الجانبين.

التعاون الأمني ​​والدفاعي من الأولويات العليا للبلدين

ويشير كل هذا إلى أنه في حين أن أمن الطاقة قد يستمر في الهيمنة على جدول الأعمال، فإن التعاون الأمني ​​والدفاعي أصبح من الأولويات العليا في العلاقات السعودية الهندية.

وقد قامت السفن الهندية بعدد من الزيارات الودية إلى الموانئ السعودية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، وخلال إحدى هذه الزيارات التي قامت بها سفينة خفر السواحل الهندية Samudra Paheredar في فبراير 2020، أصدرت سفارة الهند في الرياض بيانًا قالت فيه إن هذه الزيارات هي رمز لرغبتنا في تعزيز تعاوننا مع المملكة في مسائل الدفاع.

وأشارت التقارير إلى أن الهند حريصة على تعزيز التعاون الأمني ​​البحري مع السعودية، في غرب المحيط الهندي والذي يضم بعض أكثر السفن تطورًا.



شارك الخبر